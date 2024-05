Proteste und Festnahmen Deutschland landet bei Chaos-ESC im Mittelfeld – Schweiz triumphiert

Die vorgeblich verbindende Show mit dem Motto „United by Music“ erlebte diesmal draußen Demonstrationen und Festnahmen, drinnen Buhrufe und Grölen - alle waren eher divided statt united. Die Schweiz gewann erstmals seit 1988, als Céline Dion die Trophäe bekommen hatte. Seinen Namen im Zusammenhang mit der Starsängerin zu hören: was zum Teufel! So freute sich Nemo nach dem Sieg auf Englisch („To hear my name next to Celine fucking Dion - what the fuck. I think this is so special for Switzerland“). Der Musiker Baby Lasagna aus Kroatien wurde mit „Rim Tim Tagi Dim“ Zweiter in der Gesamtplatzierung, es folgten die Ukraine, Frankreich und Israel.