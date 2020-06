„Schlag den Star“ : ProSieben entschuldigt sich für Kommentator-Spruch

Berlin Bei „Schlag den Star“ traten Sylvie Meis und Lilly Becker gegeneinander an. Ein dummer Spruch des Kommentators ging nach hinter los.

In der Show waren Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) gegeneinander angetreten. Bei einem der Wettkämpfe beschlug Becker das Visier des Helms, worauf sie „I can't see“ (Ich kann nicht sehen) rief. Moderator Ron Ringguth kommentierte dies mit den Worten „Nicht I can't breathe, sondern I can't see.“ „I can't breathe“ (Ich kann nicht atmen) waren die Worte von Floyd, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Floyd starb bei dem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Weltweit protestieren seitdem Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt.