Gesellschaft : Promis im Schnee - Schwarzenegger: „Ich liebe Österreich“

Kitzbühel Arnold Schwarzenegger hat beim Ski-Weltcup in Österreich wieder das Licht der Öffentlichkeit gesucht - und gefunden. Er blieb beim Rennen, als andere Promis aufgrund des Wetters schon das Weite gesucht hatten.

Am Abend zuvor hatte Schwarzenegger noch beim Weißwurstessen in Going unweit Kitzbühels vor 2800 Gästen den Ton angegeben. Der frühere Gouverneur von Kalifornien deklarierte das Fest zur besten Weißwurstparty der Welt und schmeichelte dem Wirt Balthasar Hauser: „Balthasar, you are the greatest“. Es wurde geraunt, Schwarzenegger habe auch die vegane Weißwurst probieren wollen - ob es dazu kam, blieb aber sein Geheimnis. Schwarzenegger ist Stammgast beim Hahnenkamm-Rennen. An der Strecke war für 25 000 Zuschauer Platz.