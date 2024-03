Musikproduzent aus dem Saarland Prominente gedenken Frank Farian in Berlin (mit Fotos)

Angehörige und Weggefährten haben am Montag bei einer Trauerfeier in Berlin an den Musikproduzenten Frank Farian erinnert. Der Kopf hinter dem Siebzigerjahre-Hit „Daddy Cool“ war im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben, wie seine Familie Ende Januar mitgeteilt hatte. Seine Tochter Nicole Reuther sagte: „Er war kein Heiliger, und er wollte nie einer sein. Es war sogar wichtig für ihn, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein.“ Die 43-Jährige sprach mit teilweise brüchiger Stimme. „Er war anders, als man ihn in der Öffentlichkeit wahrnahm.“