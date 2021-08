Pascal Kappés : „Promi Big Brother“-Zuschauer wütend über Ex-Mister-Saarland

Ex-Mister-Saarland Pascal Kappés sorgt bei „Promi Big Brother“ weiter für Wirbel. Dieses Mal drückte er auf die Tränendrüse – doch das ging bei den Zuschauern nach hinten los.

Ex-Mister-Saarland Pascal Kappés ist vor einigen Tagen bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Seitdem sorgt er für Furore – mal mit seinem „Big Brother“-Tattoo, mal mit schlüpfrigen Geständnissen. Auch in der Folge vom Sonntagabend polarisierte der Soap-Darsteller. Der Anlass war dieses Mal jedoch weniger launig, sondern eher ziemlich traurig.

Pascal Kappés erklärt bei „Promi Big Brother“: Sein Sohn weiß nicht mal, dass er der Vater ist

Pascal Kappés drückte in der Sat.1-Sendung dieses Mal auf die Tränendrüse, offenbarte dabei aber auch, wie es um seine Vaterqualitäten bestellt ist. Der 31-Jährige, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht", hat mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Denise Merten einen Sohn, der bald drei Jahre alt wird.

Doch sein Kind wisse nicht einmal, dass er sein Vater ist, verriet der Ex-Mister-Saarland im Gespräch mit „Promi Big Brother“-Kandidat Jörg Draeger. Vor einem Jahr habe er gesagt: "Ich bin nicht bereit, ihn zu sehen oder mich um ihn zu kümmern." Das habe allerdings nicht am Sohn selbst gelegen, sondern eher am Disput zwischen ihm und seiner Ex-Frau.

Ex-Mister-Saarland erntet böse Zuschauer-Kommentare

Doch angesichts dessen, dass der Ex-Mister-Saarland sich augenscheinlich auch nicht wirklich bemüht, deutlich mehr Kontakt zu seinem Sohn aufzubauen, hielt sich das Mitleid der Zuschauer in Grenzen. Auf Twitter erntete Pascal Kappés jedenfalls böse Kommentare.

Ein anderer Zuschauer hingegen zeigte Verständnis für Kappés und schrieb: „Ich will Pascal nicht verteidigen, aber könnte mir vorstellen, dass sein Problem mit seinem Sohn auch was damit zu tun hat, dass sein eigener Vater so früh verunglückt ist.“ Kappés verlor im Alter von nur elf Jahren seinen Vater, die saarländische Trainer-Legende Rudi Kappés. Nach dem Unfall-Tod seines Vaters macht Pascal zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und später zum Krankenpfleger.