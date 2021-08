Aus für Pascal Kappés : Ex-Mister Saarland zieht unter Tränen bei „Promi Big Brother“ aus

Pascal Kappés kommen im Sprechzimmer bei „Promi Big Brother“ die Tränen. Foto: Sat.1

Vor nicht mal einer Woche ist Ex-Mister-Saarland Pascal Kappés bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Jetzt musste er schon wieder gehen. Der Auszug war dramatisch ...

Das ging schnell. Vor nicht mal einer Woche ist Ex-Mister-Saarland Pascal Kappés bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Jetzt musste er schon wieder gehen.

Gestern landete er neben Paco Steinbeck und Ina Aogo auf der Nominierungsliste. Am Ende wählten die Zuschauer ihn tatsächlich raus. Gerechnet hatte er damit offenbar nicht. Jedenfalls war der TV-Star extrem enttäuscht über die Entscheidung. Er brach in der Sendung sogar in Tränen aus. In einem Interview bei der Late Night Show von „Promi Big Brother“ erklärte er danach: „Man kommt als Nachzügler da rein, man gewöhnt sich an die Menschen, es kehrt Normalität ein.“ Er schwärmt weiter: "Das war mit Abstand das geilste und überhaupt beste Gefühl und Erfahrung meines absolut ganzen Lebens. Zu hundert Prozent."

Pascal polarisiert

Woran hat es also gelegen, dass zu wenige Zuschauer:innen für ihn gestimmt haben? Pascal polarisiert. "Ich glaub halt natürlich, man polarisiert natürlich", so der Soap-Darsteller. "Wer auch hundert Prozent ehrlich ist und sagt, was er denkt, muss natürlich auch damit rechnen, dass er irgendwo Gegenstimmen kriegt."

Trotzdem geht er glücklich nach Hause. "Ich kann einfach Danke sagen und bin einfach froh, dass ich diese Erfahrung in meinem Leben machen konnte. Ich hab vier Jahre da hingearbeitet und deswegen sag ich einfach Danke."

In den vergangenen Tagen hatte Kappés bei „Big Brother“ immer wieder für Aufsehen gesorgt – mal mit seinem „Big Brother“-Tattoo, mal mit schlüpfrigen Geständnissen. Dass das bei den Zuschauern gar nicht gut ankam, wurde mit seinem Aus jetzt leider sehr deutlich.

Auch in der Folge vom Sonntagabend polarisierte der Soap-Darsteller. Der Anlass war dieses Mal jedoch weniger launig, sondern eher ziemlich traurig.

#PromiBB wie das war der richtige Step? Ich finds super wie die Männer hier reden und dann keine Verantwortubg übernehmen — Kyra 😊🌻 (@AdoreyouManila) August 15, 2021

Vater werden ist nicht schwer, Vater SEIN dagegen sehr. und nie paste es besser auf diesen lappen pascal .... vögeln jaa aber bloss keine verantwortung 😑 #PromiBB — Only Eyes (@Zeratul30) August 15, 2021

Wenn du eine innigere Beziehung zu Jörg hast, den du seit paar tagen kennst, als zu deinem Sohn #promibb pic.twitter.com/M8NesfP5kp — Тhomas (@thomas__2290) August 15, 2021

Pascal Kappés erklärt bei „Promi Big Brother“: Sein Sohn weiß nicht mal, dass er der Vater ist

Schon in dieser Ausgabe der Sat.1-Sendung hatte Pascal Kappés auf die Tränendrüse gedrückt, offenbarte dabei aber auch, wie es um seine Vaterqualitäten bestellt ist. Der 31-Jährige, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht", hat mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Denise Merten einen Sohn, der bald drei Jahre alt wird.

Doch sein Kind wisse nicht einmal, dass er sein Vater ist, verriet der Ex-Mister-Saarland im Gespräch mit „Promi Big Brother“-Kandidat Jörg Draeger. Vor einem Jahr habe er gesagt: "Ich bin nicht bereit, ihn zu sehen oder mich um ihn zu kümmern." Das habe allerdings nicht am Sohn selbst gelegen, sondern eher am Disput zwischen ihm und seiner Ex-Frau.

Ex-Mister-Saarland erntet böse Zuschauer-Kommentare

„Ich bin nur der Erzeuger“, sagte Kappés. Stattdessen nehme der neue Partner seiner Ex-Frau nun eine Art Vaterrolle ein. „Das tut weh“, gab Kappés zu Protokoll.

Doch angesichts dessen, dass der Ex-Mister-Saarland sich augenscheinlich auch nicht wirklich bemüht, deutlich mehr Kontakt zu seinem Sohn aufzubauen, hielt sich das Mitleid der Zuschauer in Grenzen. Auf Twitter erntete Pascal Kappés jedenfalls böse Kommentare.