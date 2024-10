Ex zieht auch ein Promi Big Brother: Für Leyla Lahouar und Mike Heiter könnte die Teilnahme zur Liebesprobe werden

Und dann war sie da. Wie geplant später zog Elena im Glitzerkleid in den „Promi Big Brother“-Container. Zur Begrüßung wurden alle umarmt - alle außer Ex Mike Heiter. Der bekam nur einen kurzen Handschlag. Kalt ließ ihn das aber sichtlich nicht. Er tigerte anschließend wie wild durch die Gegend. Da ist Drama in den kommenden Folgen vorprogrammiert. Elena will aber auch „ein bisschen mehr auf ihre Zunge aufpassen“, wie sie vorher bekannt gab - vor allem für Töchterchen Ayleen. Trotzdem ist sicher auch in den nächsten Folgen noch mächtig Zoff zwischen den Ex-Liebhabern zu erwarten.