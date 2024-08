Hochzeit in Norwegen Prinzessin Märtha Louise und Schamane Verrett verheiratet

Die norwegische Königstochter Prinzessin Märtha Louise (52) und der amerikanische Schamane Durek Verrett (49) haben geheiratet. Die beiden gaben sich auf einer Trauung am Geirangerfjord, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, das Jawort. Das bestätigte der Presseverantwortliche der Hochzeit in einer kurzen Nachricht an die Nachrichtenagentur NTB und weitere norwegische Medien.