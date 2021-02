Wieder ein Royal-Baby : Prinzessin Eugenie bringt Jungen zur Welt

London Die britische Königsfamilie hat einen Grund zu feiern. Das Baby von Prinzessin Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank ist bereits das neunte Urenkelkind der Queen. Bei den Beliebtheitswerten läuft Eugenie beinahe Herzogin Meghan den Rang ab.

Mutter und Baby seien beide wohlauf, hieß es in einer Mitteilung des Palasts. Vater Jack Brooksbank (35) war demnach bei der Geburt am Dienstag im Portland Hospital in der britischen Hauptstadt dabei. Es ist das erste Kind des Paares und das neunte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (94).