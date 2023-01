Leute : Prinzen-Frontmann ruft zum Engagement auf

Leipzig Sebastian Krumbiegel hat die friedliche Revolution in der DDR selbst erlebt. Heute drängt der Prinzen-Sänger darauf, sich aktiv für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen.

In den vergangenen Monaten hatten vor allem in ostdeutschen Städten regelmäßig Proteste stattgefunden, die sich unter anderem gegen die während der Pandemie getroffenen Maßnahmen oder die Politik nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine richteten. An „Montagsspaziergängen“ beteiligten sich auch Mitglieder rechtsextremer Gruppierungen. Auch linksradikale Gruppierungen riefen zum Protest auf. Bei den Veranstaltungen war es immer wieder auch zu Ausschreitungen gekommen.