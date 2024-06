Royals Prinz William bei „Hochzeit des Jahres“ gesichtet

Grosvenor gilt als enger Freund Williams und ist Patenonkel von dessen ältestem Sohn Prinz George (10). Der konnte jedoch nicht dabei sein, weil die Hochzeit an einem Schultag stattfand. Williams Frau Kate (42), die wegen einer Krebsdiagnose vorsorglich mit Chemotherapie behandelt wird, kam nicht zu dem Fest. Auch der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles (75), der am Vortag mit William noch an der Gedenkfeier zum D-Day in der Normandie teilgenommen hatte, war nicht bei der Feier dabei. Charles ist Patenonkel von Hugh Grosvenor.