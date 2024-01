Prunkfeier im Sultanat Prinz von Brunei feiert zehn Tage Hochzeit

Die Hochzeitsfeierlichkeiten hatten am 7. Januar begonnen und sollten am Dienstag zu Ende gehen. Prinz Mateen postete in sozialen Netzwerken, wo er Millionen Follower hat, Fotos der diversen Zeremonien. „Danke, dass ihr zu diesem besonderen Anlass mit uns gefeiert habt. Es bedeutet uns sehr viel“, schrieb er. Seine Frau Anisha ist die Enkelin eines wichtigen Beraters des Sultans, der als einer der reichsten Männer der Welt gilt. Sie besitzt Berichten zufolge ein Modelabel und hält Teile eines Tourismusunternehmens.