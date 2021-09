Britisches Königshaus : Prinz Philip hat Kochshows geliebt

London Er liebte Autos, das Segeln, die Malerei - und Kochshows. Prinz Philip war auch gerne der Mann am Grill.

Der im April im Alter von 99 Jahren gestorbene Prinz Philip war laut seiner Familie ein großer Fan von Kochshows. „Er liebte es, Kochshows zu gucken“, sagte Gräfin Sophie, die Frau des jüngsten Queen-Sohns Prinz Edward, in einer BBC-Sendung.

Auch Enkel William würdigte die kulinarischen Kompetenzen seines Großvaters - insbesondere am Grill. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es in dieser Familie noch nie einen Fall von Lebensmittelvergiftung in Verbindung mit dem Herzog von Edinburgh gegeben hat“, sagte der 39-Jährige.