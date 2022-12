Royals : Prinz Harry wirft Medien „Ausbeutung“ und „Bestechung“ vor

Prinz Harry, Herzogin Meghan und ein Hund. Foto: Duke And Duchess Of Sussex/Netflix via PA Media/dpa

Santa Barbara/London Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan erzählen in einer Netflix-Dokumentation aus ihrem Leben im Licht der Öffentlichkeit.

Prinz Harry hat erneut schwere Vorwürfe gegen Teile der britischen Medien erhoben. „Es ist meine Pflicht, die Ausbeutung und Bestechung in unseren Medien aufzudecken“, sagte der 38-Jährige gleich zu Beginn einer neuen Netflix-Dokumentation über den Abschied von sich und seiner Frau Herzogin Meghan (41) aus dem britischen Königshaus. Meghan erhebt in der selben Sequenz den Vorwurf, die Medien hätten das Paar „zerstören“ wollen.

Sechs Folgen

Über Meghan und ihren Vater

Prinz Harry will übernimmt indes für den Bruch seiner Frau Meghan mit ihrem Vater Thomas Markle die Verantwortung. Das sagte er in der dritten Folge der Dokuserie. Meghan liegt mit ihrem Vater Thomas Markle seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 im Clinch. Der heute 78-Jährige hatte damals zuerst gegen Geld für Paparazzi-Fotos posiert und anschließend kurzfristig seine Teilnahme an der Feier abgesagt.

Harry: Nazi-Kostüm „einer der größten Fehler meines Lebens“

Der britische Prinz Harry hat das Tragen eines Nazi-Kostüms bei einer Party als „einen der größten Fehler meines Lebens“ bezeichnet. Der inzwischen 38-Jährige war im Jahr 2005 bei einem privaten Kostümfest in einer Uniform mit Hakenkreuz-Armbinde erschienen. Fotos davon hatten rasch in die Medien gefunden und einen Sturm der Empörung ausgelöst. „Ich habe mich so geschämt danach, ich wollte es einfach nur wieder in Ordnung bringen“, sagte er.