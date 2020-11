Ausbessern statt wegwerfen : Prinz Charles setzt sich für nachhaltige Mode ein

London Prinz Charles setzt schon seit langem auf Nachhaltigkeit. Das gilt auch für die Mode. Kaputte Schuhe kommen bei dem Royal zum Schuster und nicht in die Tonne.

„Als ich noch ein Kind war, haben wir unsere Schuhe immer zu einem Schuster in Schottland gebracht“, erzählt er in einem Interview mit der britischen „Vogue“, das am Freitag erscheint. Die Handarbeit hinter einem Paar Schuhe habe ihn fasziniert.