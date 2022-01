Thronfolger : Prinz Charles: Malen transportiert mich in andere Dimension

Prinz Charles: Malen transportiert mich in andere Dimension

Der britische Thronfolger Prinz Charles fühlt sich durch das Malen von Aquarellen in eine «andere Dimension» transportiert. Foto: Patrick Hamilton/AFP-Pool/AAP Image/dpa

London Das Malen von Aquarellen erfrische „Teile der Seele, die andere Tätigkeiten nicht erreichen können“, meint der britische Thronfolger. Derzeit sind rund 80 Gemälde von Prinz Charles in London zu sehen.

Der britische Thronfolger Prinz Charles fühlt sich nach eigenen Worten durch das Malen von Aquarellen in eine „andere Dimension“ transportiert. Das schrieb der 73-Jährige einer Meldung der Nachrichtenagentur PA zufolge in einem Beitrag zu einer Ausstellung in London.