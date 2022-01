Missbrauchskandal : Prinz Andrew scheitert mit Antrag gegen Zivilklage

New York/London Virginia Giuffre wirft dem zweitältesten Sohn der Queen vor, sie als Minderjährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben. Andrew streitet alles ab. Ein US-Gericht lehnt seine Einwände nun erst einmal ab.

Der britische Prinz Andrew ist mit seinem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von Andrews Anwälten zurück, wie am Mittwoch aus einem Gerichtsdokument hervorging, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.