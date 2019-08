Prävention wirkt : Islands Jugend bleibt meist abstinent

Karen Guttensen und Ingvar Ingolfsson (beide 14) in einem Jugendzentrum in Reykjavik. Seit es in Islands Hauptstadt viele Alternativen zum Rauchen und Saufen gibt, hat der Konsum bei Jugendlichen stark abgenommen. Foto: AP/Egill Bjarnason

Reykjavik Mit konsequenter Prävention geht der Inselstaat erfolgreich gegen das Saufen unter Schülern vor – und wird so zum Vorbild.

Punkt 22 Uhr am Freitagabend tritt auf dem beliebten Spielplatz in Reykjavik die „Eltern-Patrouille“ auf den Plan. Die Jugendlichen dort drehen ihre Musik leiser und schauen auf ihren Handys nach der Uhrzeit: Die Sperrstunde beginnt. Quer durch die isländische Hauptstadt ziehen jedes Wochenende Eltern abends los, um in ihren Vierteln die Treffpunkte von Teenagern zu kontrollieren.

Europaweit haben heutzutage im Durchschnitt 80 Prozent der 16-Jährigen mindestens einmal Alkohol getrunken, im Vergleich zu 35 Prozent in Island. Es ist das einzige Land, in dem mehr als die Hälfte der Schüler in dieser Altersgruppe noch gar keine Erfahrung mit Alkohol gemacht hat. Am höchsten sind die Raten dagegen mit 92 bis 96 Prozent in Dänemark, Griechenland, Ungarn und Tschechien.