Leute Popmusikerin Ayliva an Charts-Spitze

In den Single-Charts platziert sich diese Woche wieder die Hamburger Rap-Musikerin Shirin David mit ihrer Single „Bauch Peine Po“ ganz vorn. Dahinter liegen Ayliva & Apache 207 mit „Wunder“ vor Artemas mit „I Like The Way You Kiss Me“. Platz vier geht diese Woche an „Move“ von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, Platz fünf wie in der Vorwoche an „Stumblin' In“ von Cyril.