„Schock und große Trauer“ Mehrere Tote bei Messer-Attacke auf Stadtfest in Solingen – Polizei spricht von Anschlag (mit Fotos)

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) fasste kurz nach der Bluttat das Erlebte zusammen und schrieb auf Social-Media-Kanälen seiner Stadt: „Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer. Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen. Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf Menschen in unserer Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.“