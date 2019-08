Wann der Spaß aufhört : Polizei immer häufiger bei Junggesellenabschieden

Blankenbach/Gommern Junggesellenabschiede können richtig schief gehen – das zeigt sich immer öfter und jetzt am Wochenende gleich zweimal. Eine Gruppe im bayerischen Blankenbach fuhr mit Blaulicht vor und stürmte maskiert eine Bar.

Die drei Männer und eine Frau lösten so einen Polizeieinsatz aus. Zeugen hatten den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen rückten an. Die vier Maskierten müssen sich nun wegen Amtsanmaßung verantworten. Zudem werde geprüft, ob sie die Kosten des Einsatzes übernehmen müssen, hieß es. Eine witzig gemeinte Entführung eines Junggesellen rief auch in Sachsen-Anhalt die Polizei auf den Plan. Mehrere Männer jagten in Gommern mit Sturmhauben maskiert ihren Kumpel aus dem Bett, um ihn zu einem Junggesellenabschied zu „entführen“. Nachbarn alarmierten die Polizei, weil sie sich ernsthaft sorgten. „Wenn solche Aktionen für Außenstehende wie Straftaten oder Polizeieinsätze wahrgenommen werden können, hört der Spaß auf“, teilte die Polizei mit.