Sänger : Pietro Lombardi: Freundin Laura hat „Ja“ gesagt

Berlin Im Sommer hatten Sänger Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa verraten, dass sie einen Sohn bekommen. Nun wollen sie auch heiraten.

Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi hat sich am Sonntag „so glücklich“ bei Instagram gemeldet: Laura „hat ja gesagt bin so glücklich unbeschreiblich...“, schrieb er am Abend in einer Insta-Story und teilte einen Beitrag seiner Partnerin mit Ring. Im Hintergrund zu sehen: Eine Wand voller roter Rosen und der leuchtende Schriftzug „Will you marry me?“ (Heiratest du mich?).