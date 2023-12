„Prinz der Romantik“ Pianist Richard Clayderman wird 70

Der Vorfall habe einen schrecklichen Wirbel ausgelöst, erinnerte er im Radiosender „RFI“. Er sei ein guter Kerl und wenn er sehe, dass man sich für etwas engagiere, dann tue er gerne einen Gefallen, begründete er seine Beteiligung an der Aktion. Was ihn am meisten verärgert hatte, war, dass sich am nächsten Tag alle Medien über ihn lustig gemacht hätten.