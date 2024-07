Fernsehen Pforzheimer Rathauschef als „Undercover Boss“ unterwegs

„Ich selbst habe aus dem Undercover-Einsatz extrem viel für meine Arbeit mitnehmen können“, sagt der 44-Jährige. Viele Sorgen seien ihm begegnet. Städtische Bedienstete wie auch betroffene Bürgerinnen und Bürger hätten ihm etwa von Vandalismus auf Spielplätzen und von illegal entsorgtem Müll berichtet. Außerdem sei ihm erzählt worden, was in der Stadt geschehen müsse, damit sich die Menschen sicher fühlten. In Warnweste und Funktionskleidung hatte Boch einiges auf sich genommen, war im Affenzahn auf sehr hohe Leitern geklettert und in Einsatzwagen mitgefahren - und hätte sich auch gerne noch länger undercover in der Stadt umgeschaut.