Musik Peter Kraus: „Sugar Baby“ wird 85

Schon in den Pioniertagen der Musikindustrie ging es also um PR und Marketing, doch kein Vergleich zu heutigen Anforderungen im Entertainment-Betrieb. Würde ihn, wäre er heute ein Newcomer, der Umgang mit Social Media und Co. reizen? „Nein, ganz und gar nicht“, sagt er und gibt Einblick in die Gründertage des Musikgeschäfts: „Das war ja alles Neuland. Es gab nicht mal junge Musiker, mit denen ich eine Band gründen konnte. Deshalb bin ich viel mit der Max Greger-Band gereist. Wir haben teilweise zwei Vorstellungen am Tag gespielt - in Kinos, Festsälen, Theatern. Und wir haben die wildesten Sachen erlebt. Heute wäre das alles nicht mehr möglich, weil das sofort in den Social-Media-Foren veröffentlicht werden würde.“