Musik Peter Fox singt auf das Leben - Neuer Song angekündigt

Wie bei „Zukunft Pink“ lässt Fox auch beim neuen Song „Toast“ wieder seine Liebe für Einflüsse von Dancehall und afrikanischem Amapiano-House klingen. Zu den treibenden Beats gibt es viele gut gelaunte Zeilen, denn „Familie ist gesund und die Kids all right“. Alles ist dann auch „zu schön, um wahr zu sein, die Sterne scheinen wie Tiffany“. Darunter ist für Fox nicht alles in Ordnung: „Kein Land des Lächelns, Deutschland am Schwächeln, aber ich bleib' stark.“ Der Sänger wünscht sich im Song, dass sein Lebenstraum noch etwas anhalten möge: „Ich hoffe, dass mich niemand weckt.“