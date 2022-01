Schauspielerin : Penélope Cruz über Heldentum

Los Angeles Demnächst ist Penélope Cruz in einem Agententhriller im Kino zu sehen. Privat hält sie nicht viel von wagemutigen Aktionen.

Ihre Rolle in dem Actionthriller „The 355“ habe sie sich deshalb bewusst ausgesucht, erzählte Cruz. „Die Frau hat eine starke Persönlichkeit, aber sie will sich körperlich nicht in Gefahr bringen, sondern lieber nach Hause zu ihrer Familie. Das wäre auch meine Reaktion.“