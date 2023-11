Streaming Peinliches aus dem Supermarkt: Die neue „Discounter“-Staffel

In der dritten Staffel muss das Team des „Kolinski“-Supermarkts von Altona in den einkommensschwachen Hamburger Stadtteil Billstedt ziehen. Deutlich mehr Sendezeit bekommt Ladendetektiv Jonas (gespielt von Theaterschauspieler Merlin Sandmeyer), der sich zum Liebling der Fans - auch in sozialen Medien - entwickelt hat.