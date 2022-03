Leute : Pedro Sánchez: Altkönig schuldet Spaniern eine Erklärung

Madrid Auch wenn es zu keiner Anklage gegen Juan Carlos kommt, haben die Ermittler dennoch „Unregelmäßigkeiten“ im Finanzgebaren festgestellt. Spaniens Regierungschef fordert nun Antworten vom Ex-König.

Am Vorabend hatte das Königshaus ein Schreiben des Altkönigs veröffentlicht, in dem dieser seine Absicht bekundet, zwar zunächst weiter in Abu Dhabi leben zu wollen, jedoch „häufiger“ auf Besuch in die Heimat zu kommen. In dem Brief an den Sohn äußert Juan Carlos zwar Bedauern über einige „frühere Ereignisse“ in seinem „Privatleben“, reklamiert für sich aber auch „legitimen Stolz“ auf seinen Beitrag zum demokratischen Zusammenleben Spaniens.