Paul und Marie ganz vorne : „Greta“ nicht unter den beliebtesten Mädchennamen

Wiesbaden Die Popularität der Klimaschützerin Greta Thunberg hat sich noch nicht in den beliebtesten Vornamen in Deutschland niedergeschlagen. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, hat es Greta jedenfalls in diesem Jahr offenbar noch nicht unter die Top Ten gebracht.

Es sei nicht auszuschließen, dass wie in den vergangenen Jahren wieder Marie, Sophie und Maria die ersten drei Plätze bei den weiblichen Vornamen belegen, teilte die Gesellschaft nach ersten Stichproben der Listen deutscher Standesämter mit. Auch bei den Jungennamen hat der Vorjahressieger Paul demnach gute Chancen, abermals die Gesamtliste der beliebtesten Vornamen anzuführen.