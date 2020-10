Für immer und ewig : Patrick Lindner hat geheiratet

München Sie sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Jetzt haben Patrick Lindner und Peter Schäfer Ja gesagt.

Schlagersänger Patrick Lindner hat seinen langjährigen Lebensgefährten Peter Schäfer geheiratet. Sein Management bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.

Auf Instagram veröffentlichte der 60-Jährige am Sonntag ein Foto, dass seine Hand und die seines Partners mit Eheringen zeigt. „Ich will das du glücklich bist“, schrieb Lindner dazu. So heißt auch seine Single, die kurz vor seinem 60. Geburtstag Ende September herauskam.