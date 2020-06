„McDreamy“ : Patrick Dempsey fordert zum Tragen einer Maske auf

Los Angeles In den USA steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Nun appelliert Patrick Dempsey mit einem Zitat aus „Grey's Anatomy“ an seine Fans, Masken zu tragen.

„Es ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten“, schrieb Dempsey zu einem Foto von sich auf Instagram. Dempsey war zehn Jahre lang in der Rolle des Arztes Dr. Derek Shepherd in der Krankenhaus-Serie „Grey's Anatomy“ zu sehen. Diesen Satz sagte er gewöhnlich bevor er in eine Operation ging. Zu seinem Foto postete er nun den Hashtag „Deine Taten können Leben retten.“