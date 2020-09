Seelenbeistand : Pater Anselm Grün über die „außergewöhnlich schwierige Zeit“

Münsterschwarzach Der Benediktinermönch und Autor merkt, wie hungrig die Menschen nach „Guten Worten“ in der Corona-Krise geworden sind - weildie Fundamente erschüttert worden seien.

Dazu gehörten die „Planbarkeit des Lebens, der Austausch miteinander und die Sicherheit in der Arbeit“. Stattdessen gebe es jetzt Angst vor der Zukunft und vor der Krankheit. Umso wichtiger sei da, auch „eine spirituelle Antwort“ zu geben, sagte der Bestsellerautor in der Abtei Münsterschwarzach.

Menschen suchten derzeit nach Halt. Er selbst bekomme mehr Anfragen als sonst, per Mail oder per Brief. Von Menschen, die vom Alleinsein oder von Überlastung in der Corona-Krise berichteten. „Die Leute merken schon, dass da Spiritualität eine wichtige Hilfe wäre. Wie zum Beispiel bestimmte christliche Rituale, mit denen man den Tag beginnt und beendet.“