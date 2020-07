Promi-Tochter : Paris Jackson: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Los Angeles Als Michael Jackson starb, war seine Tochter Paris elf Jahre alt. Heute ist sie Musikerin, doch seitdem ist viel passiert. Sie spricht nun offen über ihren Schmerz.

„Es ist 11 Jahre her, und ich bin durch die Hölle gegangen - ob es sein Tod war oder all die anderen Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe“, sagte die inzwischen 22-Jährige in einer Facebook-Serie über sie und die Gründung ihrer Band The Sunflowers.