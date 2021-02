Privatschule : Paris Hilton spricht über Missbrauch und Gewalt

Paris Hilton bei ihrer Aussage in einer Ausschussanhörung im Utah State Capitol. Foto: Rick Bowmer/AP/dpa

Los Angeles Sie lebt in einer Glamourwelt, hat als Kind aber auch anderes erlebt: Paris Hilton über Missbrauch in ihrer Schulzeit.

Sie erinnere sich immer noch sehr deutlich daran, in einem blutverschmierten, kleinen Raum ohne Bad eingesperrt worden zu sein, sagte Hilton, die am Montag an einer Anhörung der Senatskammer im Bundesstaat Utah teilnahm.