Liebe Paris Hilton gibt private Einblicke ins Eheleben

In ihrer jüngst erschienen Autobiografie schreibt das Ex-It-Girl aber auch über schwierige und traurige Phasen. So etwa über die schmerzhafte frühere Entscheidung, ein Kind abzutreiben. „Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz“, schreibt Hilton in ihrem neuen Buch „Paris“. Hilton entschied sich in ihren frühen 20ern dann für einen Schwangerschaftsabbruch.