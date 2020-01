Neues Medium für das Kirchenoberhaupt : Papst Franziskus ist jetzt auf dem Portal Tik Tok zu sehen

Rom Papst Franziskus hat es nun auch auf das bei Jugendlichen beliebte Videoportal Tik Tok geschafft. Unter der Überschrift „Papa Francesco Dixit“ (Papst Franziskus hat gesagt) sind dort kurze Videoausschnitte mit ihm zu sehen.

In der Regel bieten die Ausschnitte nur wenige markante Sätze aus einer Papstrede; die aktuellste stammt aus seiner Ansprache an das Diplomatische Korps am Donnerstag. Der Account @pontifex_dixit hat bislang 850 Follower und trägt den Untertitel „Die schönsten Worte und Reflexionen von Papst Franziskus“.