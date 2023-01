IBES : 25 Geschwister, Ex-Profiathlet und Model – Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

Mit Papis Loveday nimmt an der 16. Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ ein Kandidat teil, der für Fashion, Glamour und Luxus steht. Die Zuschauer können sich allerdings auf weitere Facetten freuen.

Das Male-Model Papis Loveday bringt Luxus und Glamour in das Dschungelcamp. Ob die Teilnahme an der „Promi Big Brother“-Staffel 2021 für die Zeit im australischen Dschungel von Vorteil ist, wird sich zeigen – zumindest das Zusammenleben mit den anderen Dschungelcamp-Kandidaten auf engstem Raum dürfte ihm nicht unbekannt sein. Das Model hat eine bewegte und spannende Biografie, die das Dschungelcamp 2023 sicherlich bereichern wird.

Leichtathlet, Model, Autor und vieles mehr: Die spannende Geschichte von Papis Loveday

Die Geschichte eines der gefragtesten Male-Models der 2000er begann in Dakar, Senegal. Papis Loveday, der mit bürgerlichem Namen Pape Badji heißt, kam 1977 als Sohn einer Diplomatin und eines Arztes zur Welt. Der 46-Jährige hat 25 Geschwister, davon sind sechs seine leiblichen Geschwister und 19 seine Halbgeschwister, die aus den zwei weiteren Ehen seines Vaters stammen. Die Schulzeit auf einer Privatschule in Dakar schloss er mit dem Abitur ab. Seine Zeit widmete er zunächst seiner Karriere als Profileichtathlet, der vor allem im 400-Meter-Lauf überzeugen konnte. Die Leistungen des heutigen Models sicherten ihm ein Sportstipendium, mit dem er nach Paris zog und Informatik studierte.

2003 zufällig während der WM in Paris von einem Sport-Fotografen entdeckt, begann die Model-Karriere von Papis Loveday, der seine sportliche Karriere aufgrund einer Verletzung beenden musste. Der erste Durchbruch gelang ihm als Gesicht der Kampagne der Marke Benetton. Danach blieb fast keine der weltweit bekannten Luxusmarken aus – darunter Dior, Armani und Gucci. Seine ungewöhnliche Biografie und die Erfahrungen, die Loveday als schwarzes Male-Model in der Modewelt machen musste, schildert er in seinem 2021 erschienenen Buch „Das Leben ist niemals nur schwarz-weiß: Mein Weg vom Senegal über die Laufstege der Welt zu mir selbst“.