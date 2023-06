Schauspieler „Pageboy“: Der schwierige Weg des Elliot Page

2014 outete sich Page auf einer Jugendkonferenz der Human Rights Campaign, der größten Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) in den USA, als lesbisch und sagte, sich nicht mehr verstecken und lügen zu wollen. In „Pageboy“ spricht der Schauspieler von einem der „wichtigsten und heilsamsten Momente“ in seinem Leben - „noch nicht ganz am Ziel meines Weges, aber etliche Schritte weiter“.