„Was mich fesselt, ist weniger ein bestimmtes Geschlecht als vielmehr die extreme Jugend“ : Pädophilie-Vorwürfe gegen französischen Autor

Paris Nach der Veröffentlichung eines Enthüllungsbuches über den französischen Schriftsteller Gabriel Matzneff hat sich die Justiz eingeschaltet. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete am Freitag eine Untersuchung wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen unter 15 Jahren ein, wie Chef-Ermittler Rémy Heitz mitteilte.

Die Verlegerin Vanessa Springora hatte zuvor in dem Buch „Le Consentment“ („Die Einwilligung“) über ihre Beziehung mit Matzneff als Jugendliche geschrieben. Sie schreibt in ihrem Buch von einer Beziehung mit Matzneff, die sie in den 1980er Jahren hatte. Damals war sie um die 14 Jahre alt.