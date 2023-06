Ski Aggu und Joost Klein Ottos „Friesenjung“ stürmt die Charts

„Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne hinter'm Deich.“ Mit diesen Textzeilen startet Otto sein Album „Die CD - Das Allerbeste“ von 1993. Der Titelsong basiert auf der Melodie von Stings „Englishman in New York“. 30 Jahre später erlebt der „Friesenjung“ ein verblüffendes Comeback in den Offiziellen Deutschen Single-Charts. Seit diesem Freitag heißt es: Platz eins.