Zum Lachen : Otto Waalkes will nicht in die Politik

Otto Waalkes will nicht in die Politik

Otto Waalkes hat beim Branchentreff Katja Riemann an seiner Seite. Foto: Henning Kaiser.

Köln Komiker Otto Waalkes kann sich nicht vorstellen, einmal Politiker zu werden.

Über Kollegen, die sich in die Politik wagten, könne er nur lachen, sagte Otto am Mittwoch beim Sommer-Branchentreff der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen in Köln und verwies auf den neu gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oder den Gründer der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo.