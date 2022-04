Fernseh-Programm : Ostern 2022: TV-Tipps für Filme und Shows über die Feiertage

Foto: dpa/Caroline Seidel

Service Die Fernsehzuschauer erwartet über Ostern wieder ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei sind Filmklassiker wie James Bond oder Harry Potter, aber auch einige neue Show-Highlights. Die TV-Tipps für die Osterfeiertage.

Früher war es üblich, dass die großen Fernsehsender von Karfreitag bis Ostermontag altbekannte Monumentalfilme mit christlich-religiösen Bezügen ausstrahlten - zum Beispiel „Jesus von Nazareth“, „Das Gewand“, „Quo Vadis“ oder „Die größte Geschichte aller Zeiten“. Das haben sich Deutschlands Sender recht einhellig abgewöhnt.

Das BR Fernsehen zeigt am Karfreitag (15. April, 22.35 Uhr) immerhin den Klassiker „Barrabas“ von 1961 mit Anthony Quinn als Räuber auf Glaubenssuche zu Jesu Zeiten und das ZDF nachmittags (ab 13.45 Uhr) „Die zehn Gebote“ mit Charlton Heston als Moses.

RTLZWEI hat in der Osternacht (16. April, ab 23.50 Uhr) den Bibel-Actionkrimi „Auferstanden“ aus dem Jahr 2016 im Programm, in dem ein römischer Militärtribun (Joseph Fiennes) als Ermittler nach dem Verschwinden von Jesu Leiche pathetisch zum überzeugten Christen wird. 3sat und One zeigen an den Feiertagen beide das Historiendrama „Luther“ mit Joseph Fiennes in der Hauptrolle.

Ansonsten aber gibt es bei den großen TV-Anbietern eher Shows, Spielfilme und einige Erstausstrahlungen. Fans von Florian Silbereisen können ihn zum Beispiel Samstagabend bei RTL und Sonntagabend im ZDF erleben. Eine Auswahl, was sich über das Feiertagswochenende einzuschalten lohnen könnte:

TV-Tipps für Karfreitag, 15. April:

Mallorca-Serie statt „Let's Dance“: RTL hält sich auch 2022 ans Tanzverbot am stillen Feiertag vor Ostern. Statt „Let's Dance“ kommen ab 20.15 Uhr die ersten Folgen der sechsteiligen Mallorca-Serie „Der König von Palma“ mit Henning Baum in der Hauptrolle (weitere Doppelfolgen am 18. und 19. April). Sat.1 zeigt seine Gesangsshow „The Voice Kids“ - und zwar eine Folge, bei deren Dreharbeiten im Januar mehrere Kinder und die Coaches Smudo und Alvaro Soler wegen Corona kurz in Quarantäne mussten.

„Frank Elstner - Noch eine Frage!“: Das Erste ehrt Frank Elstner, der am 19. April 80 wird. In der Show „Frank Elstner - Noch eine Frage!“ (21.45 Uhr) würdigen Promis wie Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Jan Böhmermann, Anke Engelke und Michelle Hunziker die TV-Legende. Vorher gibt es bei der ARD eine weitere Episode „Praxis mit Meerblick“, danach die Romanverfilmung „Der Trafikant“ mit Bruno Ganz als Sigmund Freud.

Das ZDF wird wohl mit seinem Krimi punkten: einem 90-Minuten-Special der Reihe „Der Alte“. Filmklassiker sind zur besten Sendezeit bei 3sat („Was vom Tage übrig blieb“) und ZDFneo zu finden („E.T. - Der Außerirdische“). Action-Klamauk gibt es mit Bud Spencer und Terence Hill bei Kabel eins („Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“).

Das Dritte des Bayerischen Rundfunks überträgt ab 21.10 Uhr live aus dem Kolosseum „Karfreitag in Rom“: Der Papst betet den Kreuzweg.

Weitere TV-Highlights am Karfreitag:

Kung Fu Panda 3 (Animationsfilm), 12.45 Uhr auf Sat.1

Der gestiefelte Kater (Märchenfilm), 13 Uhr auf NDR

Cars 3: Evolution (Animationsfilm), 14.30 Uhr auf Sat.1

Stuart Little (Animationsfilm), 17.05 Uhr auf ZDFneo

Asterix im Land der Götter (Animationsfilm), 18.30 Uhr auf Vox

E.T. - Der Außerirdische (Science Fiction), 20.15 Uhr auf ZDFneo

Aquaman (Spielfilm), 20.15 Uhr auf Pro7

Ich - Einfach Unverbesserlich (Animationsfilm) 20.15 Uhr auf SuperRTL

TV-Tipps für den Samstag vor Ostern (16. April)

Showabend: Im Ersten kommt zur Primetime „Wer weiß denn sowas XXL“ mit Gästen wie Carolin Kebekus, Kristin Otto, Rudi Cerne, Wolfgang Stumph und Heino Ferch, moderiert von Kai Pflaume. ProSieben zeigt um 20.15 Uhr eine Ausgabe seiner Show „The Masked Singer“.

RTL sucht derweil weiter den nächsten Superstar. Am Samstag kommt die erste Liveshow der 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Die Jury besteht inzwischen aus Showmaster, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen, Pop- und Countrysängerin Ilse DeLange und Star-Produzent Toby Gad. Gastjuror ist am Samstag Thomas Anders (Ex-Modern-Talking-Kompagnon des langjährigen Chefjurors Dieter Bohlen). Moderator der Show in Köln ist Marco Schreyl, der schon von 2005 bis 2012 dabei war.

Weitere TV-Highlights am Samstag:

Ice Age (Animationsfilm), 13.50 Uhr auf RTL

Otto - Der Film (Komödie), 14.40 Uhr, auf ZDFneo

Der Partyschreck (Spielfilm), 16.50 Uhr, One

Die Bourne-Verschwörung (Spielfilm), 20.15 Uhr, ZDFneo

The Jungle Book (Spielfilm), 20.15 Uhr auf Sat.1

Tod auf dem Nil (Krimi), 22.05 Uhr auf rbb

TV-Programm am Ostersonntag, 17. April

Auch kirchliche Sendungen stehen zu Ostern auf dem Programm, das Erste etwa überträgt am Sonntagmorgen (10 bis 12.20 Uhr) aus Rom den Gottesdienst und Segen des Papstes („Urbi et Orbi“).

Am Abend kommt im ZDF eine neue Episode der Urlaubsreihe „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen als Kapitän: Es geht nach Mauritius. Beim „Tatort“ ist Ostern erst am Montag ein neuer Fall zu sehen, am Sonntag wird der Krimi „National feminin“ (2020) mit Maria Furtwängler wiederholt.

Weitere TV-Highlights an Ostersonntag:

Das fliegende Klassenzimmer (Spielfilm), 12.10 Uhr auf ONE

Banana Joe (Komödie), 13.50 Uhr auf Kabel 1

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Science Fiction), 14.40 Uhr auf ProSieben

Harry Potter und der Orden des Phönix (Spielfilm), 17.25 Uhr auf Sat.1

Die Eiskönigin 2 (Animationsfilm), 20.15 Uhr auf Sat.1

„James Bond 007: Spectre“ (Actionfilm), 20.15 Uhr auf ProSieben

Die Goonies (Abenteuerfilm), 20.15 Uhr auf Kabel 1

„Gladiator“ (Spielfilm), 20.15 Uhr auf ZDFneo

Ein Herz und eine Krone (Romanze mit Audrey Hepburn und Gregory Peck) um 20.15 Uhr auf 3sat

Arrival (Sci-Fi-Thriller mit Amy Adams) um 20.15 Uhr auf RTLZWEI

TV-Tipps für Ostermontag, 18. April

Die letzten beiden Jahre war es jeweils ein Saar-„Tatort“, 2019 der letzte Bremer Fall mit Sabine Postel und Oliver Mommsen. Diesmal kommt der Ostermontags-„Tatort“ aus Frankfurt - Titel: „Finsternis“.

Der ARD-Kanal One hat außerdem die Slapstickkomödie „Der Partyschreck“ im Programm (18.35 Uhr) und ZDFneo ab 15.30 Uhr alle sechs Folgen von „Silas“ mit Patrick Bach. Es handelt sich um die ZDF-Weihnachtsserie von 1981.

Weitere TV-Highlights an Ostermontag:

