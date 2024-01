Südafrika Oscar Pistorius auf Bewährung entlassen

Eine schriftliche Stellungnahme von Steenkamps Mutter June machte am Freitag deutlich, dass die Wunden der Angehörigen auch nahezu elf Jahre nach dem Tag, an dem „Südafrika seinen Helden Oscar Pistorius verlor“ nicht verheilt sind. Sie und ihr verstorbener Ehemann Barry hätten sich nie mit dem Tod ihrer Tochter abfinden können, schrieb Steenkamp. Das weltweite Medieninteresse an dem Fall „bedeutete den Verlust unserer Privatsphäre und machte es schwierig, in Frieden zu trauern“.