2000 Kilometer will er zurücklegen : „Orgel-Rolf“ bald mit Trabi in Vietnam

Kurz vor dem 2000-Kilometer-Trip: Rolf Becker alias Drehorgel-Rolf mit seinem Trabi. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Halle Der Drehorgelspieler Rolf Becker will mit seinem Trabi rund 2000 Kilometer in Vietnam zurücklegen. Das DDR-Kult-Auto habe er zum Hamburger Hafen gefahren, um dann zu Hause zu packen, sagt der 72-Jährige. Der Trabant 601 Kombi soll per Schiff in die Hafenstadt Haiphong gebracht werden.

