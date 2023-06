Opfer auch im Saarland Verurteilung nach Schockanrufen – 24-Jährige muss drei Jahre in Haft

Die Gruppe, zu der die Frau laut Anklage zählte, war im Süden Baden-Württembergs, im Saarland und in Bayern aktiv. In Merzig überreichte demnach ein Ehepaar der Frau 14 000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 17 000 Euro. Im Großraum München gab demnach ein Mann im Oktober vergangenen Jahres 200 000 Euro Bargeld und ein Kilogramm Gold im Wert von rund 60 000 Euro heraus. Es gab laut Anklage in der Anrufergruppe mindestens drei mutmaßliche Täter - diese standen aber nicht vor Gericht. Die angeklagte Frau holte als sogenannte Läuferin die Wertsachen bei den Betrugsopfern ab.