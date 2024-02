Leute Opernball: Glücklicher Lugner tanzt mit Priscilla Presley

Erst zum Small-Talk mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in dessen Loge, dann direkt aufs Parkett der Staatsoper zum Tanz mit ihrem Gastgeber Richard „Mörtel“ Lugner. Für Priscilla Presley wurde der Besuch des Wiener Opernballs zum Kontakt mit einer fernen Welt. „So schön hier, irgendwie so emotional. Wir haben mit Sicherheit nichts dergleichen in Los Angeles“, sagte die Witwe von Rock'n'Roll-Legende Elvis im ORF. Zum Abschluss des Abends drehte die 78-Jährige mit Lugner zum Sinatra-Evergreen „Strangers in the Night“ ein paar langsame Runden im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Der 91-jährige Lugner strahlte übers ganze Gesicht.