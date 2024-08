„Mit dem Zweiten sieht man gar nichts“ Wut und Empörung bei TV-Zuschauern – kurz vor Olympia-Sensation schaltet das ZDF ab

Der Zorn darüber enläd sich wenig später in den sozialen Netzwerken. Auf X (vormals Twitter) lassen enttäuschte Zuschauer ihrer Wut und Empörung freien Lauf. „ZDF, Ihr schaltet 20 Sekunden vor Ende des Olympia-Halbfinales im 3x3 Basketball der Damen bei Stand von 15-15 mit deutscher Beteiligung wirklich in die Werbung/Nachrichten? Echt jetzt?“ So äußert ein Nutzer seinen Unmut über die Entscheidung beim Mainzer Sender.