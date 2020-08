Showtime : Olivia Jones: St.-Pauli-Spaß mit „Schnutenpulli“

Hamburg Die Corona-Schutzmaßnahmen haben auch dem Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli zugesetzt. Dragqueen Olivia Jones will nun wieder die Lebensfreude explodieren lassen - trotz „Schnutenpullis“, wie die Masken im Norden auch genannt werden.

Mit einem neuen Konzept will die Hamburger Dragqueen Olivia Jones die Lebensfreude auf St. Pauli in Hamburg zurückholen. „Wir haben wieder geöffnet“, rief sie begleitet von einem Konfettiregen am Mittwoch vor ihrem Club.