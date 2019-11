Dragqueen : Olivia Jones ist noch nicht reif für eine Beziehung

Hamburg Morgen feiert sie ihren 50. Geburtstag: Dragqueen Olivia Jones kommt als Single gut durchs Leben.

„Und auch diese ganzen Kompromisse in einer Beziehung. Ich bewundere das sehr, wenn das funktioniert. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, mit mir selber diese ganzen Kompromisse zu finden.“ Kategorisch ausschließen möchte sie eine feste Beziehung indes nicht. „Vielleicht ändert sich das irgendwann mal.“ Auch ein Haustier kommt für sie nicht in Frage. „Ich hätte ja gern einen Hund, aber ich bin so tierlieb, dass ich das besser lasse. Mein Herz sagt ja, aber der Kopf weiß, dass ich nicht die Zeit hätte, die so ein Tier braucht und verdient.“